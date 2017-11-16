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Дортмундская «Боруссия» проведёт товарищеский матч с «Динамо» в Киеве

Футбол

Киевское «Динамо» и дортмундская «Боруссия» весной проведут товарищеский матч в столице Украины своими основными составами. Ожидается, что Андрей Ярмоленко, перебравшийся в Германию в летний трансферный период, отыграет один тайм за «Боруссию» и один тайм за свой бывший клуб.

«До чемпионата мира «Динамо» сыграет с дортмундской «Боруссией» в Киеве. Ярмоленко сыграет по тайму за обе команды, так прописано в контракте", — приводит комментарий президента динамовского клуба Игорь Суркиса издание Football.ua.

И. Суркис: мне не нужно, чтобы Ярмоленко говорил в прессе слова благодарности
Источник: Football.ua Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Динамо Киев Андрей Ярмоленко Игорь Суркис
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