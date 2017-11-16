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Жо обеспечил волевую победу «Коринтиансу» и вышел в лидеры гонки бомбардиров

Футбол

Лидеры бразильской Серии А «Коринтианс» добились волевой победы в домашней встрече с «Флуминенсе», результат матча — 3:1.

Энрике вывел гостей вперёд уже на второй минуте матча, а на старте второго тайма бывший форвард московского ЦСКА Жо оформил дубль за три минуты, что позволило «Коринтиансу» отыграться и выйти вперёд. Незадолго до финального свистка экс-полузащитник донецкого «Шахтёра» Жадсон установил окончательный результат.

Таким образом, теперь на счету Жо 18 голов в Серии А, что позволило нападающему обогнать представителя «Флуминенсе» Жозе Энрике (17 голов) и выйти на первое место в гонке бомбардиров текущего сезона. «Коринтианс» в свою очередь уверенно лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым «Гремио» на 10 очков.

Бразилия - Серия А. 35-й тур
16 ноября 2017, четверг. 02:45 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу
3 : 1
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
0:1 – Энрике – 2, 1:1 – Жо – 46, 2:1 – Жо – 49, 3:1 – Жадсон – 85
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коринтианс Флуминенсе Жадсон Жо Алвес
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