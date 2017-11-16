Теодорчик отстранён от тренировок «Андерлехта» по решению тренера

Нападающий «Андерлехта» и сборной Польши Лукаш Теодорчик отстранён от тренировочного процесса бельгийской команды решением главного тренера Хейна Ванхазебрука. Специалист, разочарованный низкой результативностью Теодорчика, дал время подопечному подумать о своём поведении и изменить отношение к делу, пишет польское издание Onet Sport.



В настоящий момент польский футболист пропускает матчи чемпионата Бельгии из-за дисквалификации. В текущем сезоне нападающий лишь трижды поразил ворота соперников.