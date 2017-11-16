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Теодорчик отстранён от тренировок «Андерлехта» по решению тренера

Футбол

Нападающий «Андерлехта» и сборной Польши Лукаш Теодорчик отстранён от тренировочного процесса бельгийской команды решением главного тренера Хейна Ванхазебрука. Специалист, разочарованный низкой результативностью Теодорчика, дал время подопечному подумать о своём поведении и изменить отношение к делу, пишет польское издание Onet Sport.

В настоящий момент польский футболист пропускает матчи чемпионата Бельгии из-за дисквалификации. В текущем сезоне нападающий лишь трижды поразил ворота соперников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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