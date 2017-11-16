«Ювентус» нацелился на Горецку и Джана

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки. Об этом сообщил генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта. Он также отметил, что бьянконери хотели бы видеть в своих рядах и хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана.

«Да, «Ювентус» хочет Горецку. Два роскошных игрока будут свободными агентами летом 2018 года. Мы будем активны на трансферном рынке, однако решающую роль будет играть желание самих футболистов», — приводит слова Маротты Bild.