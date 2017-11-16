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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Гол Фарфана помог сборной Перу пробиться на чемпионат мира — 2018

Футбол

Национальная команда Перу стала последней, 32-й, участницей грядущего чемпионата мира — 2018 в России по итогам ответной встречи с соперниками из Новой Зеландии. Игра в Лиме завершилась со счётом 2:0.

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вывел хозяев вперёд в середине первого тайма, а на 65-й минуте Кристиан Рамос упрочил преимущество сборной Перу, которая в итоге довела противостояние до победы.

В первой игре в Новой Зеландии соперники не выявили сильнейшего (0:0).

ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф. Межконтинентальный плей-офф. 2-й матч
16 ноября 2017, четверг. 05:15 МСК
Перу
2 : 0
Новая Зеландия
1:0 – Фарфан – 28, 2:0 – Рамос – 65
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Джефферсон Фарфан ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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