Гол Фарфана помог сборной Перу пробиться на чемпионат мира — 2018

Национальная команда Перу стала последней, 32-й, участницей грядущего чемпионата мира — 2018 в России по итогам ответной встречи с соперниками из Новой Зеландии. Игра в Лиме завершилась со счётом 2:0.



Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вывел хозяев вперёд в середине первого тайма, а на 65-й минуте Кристиан Рамос упрочил преимущество сборной Перу, которая в итоге довела противостояние до победы.



В первой игре в Новой Зеландии соперники не выявили сильнейшего (0:0).