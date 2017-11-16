Бензема: когда совершаю неудачное действие на поле, уже есть напряжение

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что у футболистов его уровня планка всегда очень высока и болельщики многого ждут от них.

«Я не имею права давать три неточных паса. Когда совершаю неудачное действие на поле, уже есть напряжение. Но великие футболисты должны ставить перед собой очень высокие требования и не имеют права совершать ошибки. И если ты не забиваешь или не делаешь партнёрам по команде соответствующих передач, то знаешь, с чем тебе придётся столкнуться», — цитирует Бензема Canal+.