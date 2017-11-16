Сакки: Италия – древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки проанализировал проблемы национального футбола. «Скуадра адзурра» не смогла завоевать право на участие в финальной стадии чемпионата мира в России, что для тиффози иначе чем трагедией назвать нельзя.

«Футбол очень изменился во всём мире. Италия –древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол. Но мы стараемся изменить этот менталитет, больше играть в зрелищный футбол, давать больше эмоций болельщикам и прививать им другие ценности. Я бы мог, например, назвать «Наполи» Сарри. Эта командa демонстрирует отличную игру. В предыдущем сезоне они заняли 3-е место, и в Италии это считается катастрофой. Ведь у нас имеет значение лишь 1-е место. Но «Наполи» по крайней мере имеет свой почерк и лицо, как это было в случае с моим «Миланом», — цитирует Сакки AS.