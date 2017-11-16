«Коринтианс» в седьмой раз в своей истории выиграл чемпионат Бразилии

За три тура до окончания чемпионата Бразилии футболисты «Коринтианса» добились победы в Серии А, в матче 35-го тура первенства выиграв у «Флуминенсе» со счётом 3:1. Автором дубля в этой встрече стал бывший нападающий ЦСКА Жо, ещё один гол на счету экс-полузащитника «Шахтёра» Жадсона.



Таким образом, отрыв «Коринтианса» от идущего втором «Гремио» составил 10 очков, что позволило команде из Сан-Паулу в седьмой раз в своей истории выиграть чемпионат Бразилии.

Кроме того, Жо может получить звание лучшего бомбардира текущего чемпионата, после 35 туров в активе форварда 18 голов.