Бюрки: игроки «Боруссии» Д должны вновь найти веру в свои силы на все 100%

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки проанализировал неудачи команды в матчах Бундеслиги. Подопечные Петера Боша в последних четырёх играх национального первенства набрали всего одно очко.

«При наших игровых концепциях всё должно исполняться безупречно. Только в этом случае философия игры «Боруссии» будет работать. Мы должны вновь найти веру в свои силы на все сто процентов, как это было на старте сезона», — цитирует Бюрки интернет-издание Sport1.