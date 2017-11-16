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Бюрки: игроки «Боруссии» Д должны вновь найти веру в свои силы на все 100%

Футбол

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки проанализировал неудачи команды в матчах Бундеслиги. Подопечные Петера Боша в последних четырёх играх национального первенства набрали всего одно очко.

«При наших игровых концепциях всё должно исполняться безупречно. Только в этом случае философия игры «Боруссии» будет работать. Мы должны вновь найти веру в свои силы на все сто процентов, как это было на старте сезона», — цитирует Бюрки интернет-издание Sport1.

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Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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