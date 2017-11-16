Агуэро сможет помочь «Манчестер Сити» в матче с «Лестером»

Нападающий Серхио Агуэро сможет помочь «Манчестер Сити» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» несмотря на проблемы, с которыми столкнулся в перерыве товарищеского матча Аргентина – Нигерия 2:4.

Агуэро упал в обморок и в целях предосторожности был доставлен в больницу. Позже футболист был доставлен в отель, и сегодня врачи разрешили ему вернуться в Манчестер. По информации пресс-службы «Манчестер Сити», Серхио Агуэро не терял сознания, но действительно был доставлен в больницу в мерах предосторожности.

По информации Daily Mail Агуэро будет готов выйти на поле в субботнем матче. «Лестер Сити» и «Манчестер Сити» встретятся 18 ноября.