Тренер сборной Перу не смог сдержать слёз после выхода команды на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал выход сборной на чемпионат мира 2018 года. Перуанцы в ответном матче межконтинентального плей-офф обыграли Новую Зеландию – 2:0. Поздравляя своих подопечных Гарека не смог сдержать слёз.

«Это были два трудных матча. Думаю, мы хорошо поработали. Хочу поблагодарить всех сотрудников, медицинский персонал, психологов. Они поддерживали всех. Спасибо болельщикам, которые вызывали у нас большие эмоции.

Было также важно не обмануть ожидания болельщиков, не разочаровать их. Хочу сказать большое спасибо игрокам. Мы достигли своей цели. Теперь нужно продолжать прогрессировать и стремиться к новым победам», — цитирует Гареку peru21.pe.