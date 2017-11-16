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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Защитник сборной Перу: всегда мечтал забить гол, который выведет нас на ЧМ

Футбол

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос, автор второго гола в ответном матче плей-офф межконтинентальной квалификации чемпионата мира 2018 года, прокомментировал победу над Новой Зеландией (2:0) и выход на ЧМ-2018.

«Благодарен всем, кто пришёл на стадион. Эту победу посвящаю жене, родителям. Я всегда мечтал забить гол, который выведет нас на чемпионат мира, знал, что это получится. Мой отец всегда рассказывал мне о Перу на чемпионате мира, и теперь его сын сыграет там. Эта победа для моей семьи, которая всегда верила в меня», — цитирует Рамоса peru21.pe.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» WAS Lites.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол ЧМ-2018
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