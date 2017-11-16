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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Фарфан: это был самый важный гол в моей жизни

Футбол

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира — 2018 был эмоционален. Один из мячей был на счету форварда «железнодорожников». Победа позволила перуанской команде впервые с 1982 года пробиться в финальную часть мирового первенства.

«Это был самый важный гол в моей жизни. Мы должны были выйти и победить. Я благодарю болельщиков за поддержку, это касается всей нашей страны», — цитирует Peru21 форварда, который не смог сдержать слёз.

Также форвард признался, что посвятил этот гол своему товарищу по сборной Перу Паоло Герреро, который был дисквалифицирован на 30 дней за то, что в крови футболиста был обнаружен бензоилэкгонин.

«Спасибо, Паоло, за поддержку. Этот гол для тебя», — добавил Фарфан.

Видео гола Фарфана можно посмотреть в «твиттере» Libreta Deportiva‏.

Гол Фарфана помог сборной Перу пробиться на чемпионат мира — 2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Джефферсон Фарфан Хосе Паоло Герреро
Новости. Чемпионат мира 2018
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