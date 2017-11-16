Роналду уверяет, что сконцентрирован на задачах «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сосредоточен на работе и на предстоящем матче с «Атлетико» в 12-м туре чемпионата Испании. Футболист сборной Португалии на своей странице в социальной сети «Инстаграм» выставил фотографию с тренировки «Королевского клуба». Фотографию он сопроводил словом «сконцентрирован».

В последние дни Роналду неоднократно попадал на первые страницы СМИ. Сначала он после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) сказал, что не хочет продлевать контракт с «Реалом». После этого капитан команды Серхио Рамос назвал его корыстным человеком. Затем испанская газета AS назвала причины желания португальца, имеющего контракта до 2021 года, покинуть свой нынешний клуб.

Матч между мадридскими командами состоится 18 ноября на поле «Атлетико».