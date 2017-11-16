Источник: Неймар может покинуть «ПСЖ» за € 222 млн

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку, если найдётся клуб, готовый заплатить за него € 222 млн, сообщает El Chiringuito.

Именно такую сумму перед стартом нынешнего сезона заплатил парижский клуб «Барселоне» за футболиста сборной Бразилии. Для французских клубов отступные деньги — непривычная практика, поскольку в этой стране в контрактах футболистов, как правило, не прописывается сумма трансферной компенсации.

В последнее время СМИ достаточно часто писали о Неймаре. Утверждалось, что у него натянутые отношения с главным тренером парижан Унаи Эмери. Также сообщалось, что Неймар испытывает сильную ностальгию по временам в каталонском клубе и хотел бы вернуться. Кроме того, испанская пресса сообщала, что бразилец дважды со слезами на глазах умолял президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу разорвать его соглашение с «ПСЖ» с тем, чтобы он вернулся в стан сине-гранатовых.