Сборная Перу отпраздновала выход на ЧМ-2018 в шапках-ушанках

Сборная Перу отпраздновала выход на чемпионат мира 2018 года в шапках-ушанках. Фотографии с торжества были опубликованы на официальной странице сборной в «Твиттере».

Сборная Перу в ответном матче плей-офф межконтинентальной квалификации за право сыграть на чемпионате мира 2018 года благодаря голам Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса обыграла Новую Зеландию – 2:0. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

Сборная Перу последний раз играла на чемпионате мира 35 лет назад.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» сборной Перу.