Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Сборная Перу отпраздновала выход на ЧМ-2018 в шапках-ушанках

Футбол

Сборная Перу отпраздновала выход на чемпионат мира 2018 года в шапках-ушанках. Фотографии с торжества были опубликованы на официальной странице сборной в «Твиттере».

Сборная Перу в ответном матче плей-офф межконтинентальной квалификации за право сыграть на чемпионате мира 2018 года благодаря голам Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса обыграла Новую Зеландию – 2:0. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

Сборная Перу последний раз играла на чемпионате мира 35 лет назад.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» сборной Перу.

Игрок сборной Новой Зеландии: перуанцы использовали всё, что можно, даже лазеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Фото ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент