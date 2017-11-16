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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сборная России – худшая команда по рейтингу среди всех участников ЧМ-2018

Футбол

Сборная России оказалась худшей командой по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года. На данный момент российская сборная занимает в рейтинге ФИФА 65-е место, однако попала в первую корзину на правах хозяйки турнира.

В случае если бы чемпионат мира проводился не в России, подопечные Станислава Черчесова попали бы в четвёртую корзину. Далее по рейтингу идут сборные Саудовской Аравии (63-е место), Южной Кореи (62-е место), Панамы (49-е место) и Марокко (48-е место). На первой позиции по-прежнему сборная Германии.

Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Стали известны все 32 участника чемпионата мира — 2018 в России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ЧМ-2018
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