Сборная России – худшая команда по рейтингу среди всех участников ЧМ-2018

Сборная России оказалась худшей командой по рейтингу среди всех команд, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года. На данный момент российская сборная занимает в рейтинге ФИФА 65-е место, однако попала в первую корзину на правах хозяйки турнира.

В случае если бы чемпионат мира проводился не в России, подопечные Станислава Черчесова попали бы в четвёртую корзину. Далее по рейтингу идут сборные Саудовской Аравии (63-е место), Южной Кореи (62-е место), Панамы (49-е место) и Марокко (48-е место). На первой позиции по-прежнему сборная Германии.

Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.