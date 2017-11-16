Зобнин: с таким составом «Спартак» может обыгрывать любого соперника

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который восстановился после травмы и готов помочь своей команде в ближайшем матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром», прокомментировал выступление красно-белых в текущем сезоне.

«Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон ещё не закончен, играть половину чемпионата, всё поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть.

Поеду в Краснодар, буду в заявке. В первый раз. В первый раз, как в первый класс. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес», — подытожил Зобнин.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 18 ноября. Начало – в 16:30 мск.