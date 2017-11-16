Муслин: у меня есть предложения лучше, чем от сборной Боснии и Герцеговины

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин, который, несмотря на выход команды на ЧМ-2018, покинул свой пост, рассказал, что у него помимо предложения от Боснии и Герцеговины есть и другие варианты продолжения тренерской карьеры.

Ранее в СМИ сообщалось, что помимо Муслина на вакантную должность, которая стала таковой после ухода Мехмеда Баждаревича, также претендует босниец Амар Осим, но в Боснийском футбольном союзе склоняются к кандидатуре Муслина.

«Сегодня я получил первый звонок от федерации Боснии и Герцеговины, но у меня есть предложения и от других клубов и сборных. Так что я не думаю, что было бы серьёзным начинать какие-либо разговоры, потому что у меня в настоящее время есть более интересные и лучшие предложения. Я поблагодарил их и сказал, что нет необходимости ждать меня, я посоветовал им обратиться к другим тренерам.



Лично для меня уход Баждаревича был очень странным, он хорошо знает ситуацию, он отличный тренер, и я не знаю, что случилось, но очень сожалею, что он ушёл. По-моему, на его месте должен быть кто-то, кто знает ситуацию с футболом в Боснии и Герцеговине, потому что ему будет легче понять ситуацию», — цитирует Муслина Klix.