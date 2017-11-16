Губернатор Ленобласти: акционером «Тосно» сможет стать любой болельщик

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что любой болельщик сможет стать акционером ФК «Тосно». Функционер разработал проект «народной команды», о чём рассказал в интервью «ФедералПресс».

«Есть у меня проект так называемой народной команды, но его юридически можно реализовывать только после завершения сезона – создать первый в России акционерный народный клуб. Чтобы каждый, кто неравнодушен к футболу, начиная от крупного предприятия и заканчивая любым жителем, мог приобрести акции, создав акционерный капитал клуба. «Спартак» называют народной командой. На самом деле это не так. Я хочу создать народную команду, где акционерами выступят жители Ленинградской области и все болельщики «Тосно».

Но я не отказываюсь и от другого обязательства: если мы удержимся в Премьер-Лиге и будем понимать, что у нас есть своя народная команда, мы готовы в районе кольцевой автомобильной дороги построить областной стадион, который будет являться базовым стадионом клуба «Тосно». Это будет стадион европейского типа – современный, недорогой и абсолютно понятный по конструктиву. Не будем ничего изобретать – никаких сдвижных крыш. Мы будем делать его по количеству зрителей таким, чтобы соответствовал Премьер-Лиге. Но мы не замахиваемся на что-то большее.

Мы посмотрим на завершение сезона в 2018 году и посмотрим, как пойдёт проект «народной команды». Собственник «Тосно» готов расстаться с контрольным пакетом, сделав народную акционерную команду», — рассказал Дрозденко.