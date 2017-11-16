Жоаозиньо: о «Спартаке» особо не думаю, всё зависит от игроков «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 17-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 18 ноября, начало игры — в 16:30 мск.

«Игра, безусловно, будет сложной, но о сопернике я сейчас особо не думаю. Нужно думать в первую очередь о себе: как правильно подготовиться к матчу, как настроиться так, чтобы выйти на поле и показать максимум, на который способен я лично и вся наша команда. Мы играем дома, фактор своего поля и поддержка болельщиков должны нам помочь. Да, общая статистика встреч со «Спартаком» не в нашу пользу, однако у нас в активе имеется и несколько побед над красно-белыми, в том числе и крупных.

Надо забыть о поражениях и концентрироваться исключительно на положительных результатах. Если у нашей команды игра идёт, если каждый из нас на поле спокойно и правильно выполняет свою работу, то и «Спартаку», и любому другому клубу противостоять нам очень сложно. Так что всё зависит прежде всего от нас самих", — цитирует хавбека пресс-служба «горожан».