Жиру не поможет «Арсеналу» в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий Оливье Жиру не сможет помочь «Арсеналу» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Жиру получил травму в товарищеском матче с Уэльсом (2:0), который прошёл вчера, 11 ноября. В той встрече 31-летний футболист забил свой 29-й мяч в 69 матчах за сборную Франции. Форвард покинул поле на 73-й минуте, через две минуты после гола.

«Я не думаю, что он будет доступен. Что касается Мустафи и Уэлбека, завтра они пройдут ещё одно обследование.

Говоря о матче, я не считаю, что «Арсенал» является аутсайдером. Да, «Тоттенхэм» — хорошая команда, но у нас есть всё, чтобы выиграть этот матч. Мы хотим продемонстрировать свои лучшие качества», — цитирует Венгера The Sun.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится 18 ноября. Начало – в 15:30 мск.