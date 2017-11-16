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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Статус турнира окончен
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Павлюченко: это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы

Футбол

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об игре россиян против национальной команды Испании. Товарищеский матч состоялся 14 ноября в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:3.

«Это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы. Во-первых, не испугались испанцев и играли на победу, а не от обороны. Во-вторых, если бы не два пенальти, победили бы. Понравилось, что действовали первым номером, пусть соперник и больше владел мячом. Создали много моментов, хотя Испания этого никому не позволяет.

Не знаю, может, мне просто Испания не понравилась? Тот же де Хеа впервые пропустил три мяча в одном матче за сборную. Ощущение, как на тренировку вышли — увидел Иньесту, сразу не узнал. Зато наша команда очень понравилась. Если сыграем так на чемпионате мира, то поборемся за призовые места», — сказал Павлюченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Полное интервью Павлюченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Роман Павлюченко
Новости. Чемпионат мира 2018
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