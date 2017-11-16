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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Виалли: Анчелотти – идеальный выбор, сделал бы из него итальянского Дель Боске

Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли поделился мнением, что национальную команду может возглавить Карло Анчелотти. Накануне в отставку был отправлен главный тренер Джампьеро Вентура, а экс-наставник «Баварии» является основным претендентом на работу.

«Анчелотти – идеальный выбор. Его уважают все. У него есть международный опыт, он побеждал везде. Я бы сделал из него итальянского Дель Боске. Я бы только попросил, чтобы у него был проект, которого он будет придерживаться в полном объёме. Также хотел бы, чтобы Паоло Мальдини стал менеджером в сборной, как Бирхофф в Германии», — цитирует Виалли Gazzetta dello Sport.

СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура Джанлука Виалли Карло Анчелотти ЧМ-2018
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