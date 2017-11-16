Освальдо рассказал, что из-за рок-фестиваля не перешёл в «Севилью»

Бывший полузащитник сборной Италии Пабло Освальдо, который завершил карьеру в возрасте 30 лет, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере, в интервью Gazzetta dello Sport рассказал, что в 2016 году мог оказаться в «Севилье», но из-за рок-фестиваля это не произошло.

«Если хотите посмеяться, в декабре 2016 года Сампаоли, будучи тренером «Севильи», связался со мной и говорит: «Дани, я ничего не прошу от тебя, ты можешь делать то, что хочешь на поле и вне его, но мне нужен нападающий». Я сказал ему: «Но босс, фестиваль рок-музыки в Коскине!» Он ответил: «Я забыл! Езжай, конечно, ты не можешь пропустить это». Два сумасшедших», — заключил Освальдо.