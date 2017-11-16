Оздоев: тульский «Арсенал — достойная команда, что показывает её место в таблице

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», а также объяснил слабое выступление казанской команды.

«Каждый по-своему смотрит на уход на перерыв. Я думаю, что это была возможность дать ребятам пару выходных, чтобы они отдохнули, после напряжённого графика. Сейчас мы хорошо поработали и будем биться в каждом матче за каждое очко.

Пока теоретического занятия по «Арсеналу» не было, но я думаю, что отличается несильно. Мы с ними играли в Казани. «Арсенал» — это достойная команда, что показывает её место в турнирной таблице. Мы понимаем, как нужно будет с ними бороться, а детали главный тренер объяснит ближе к игре.

Что касается реализации, на тренировках забиваем, думаю, что и в играх начнём. Голы всегда даются нелегко, поэтому не думаю искать оправдания полузащитникам или нападающим, а нужно всей команде работать, и голы придут. Не знаю, какие вопросы вызывают у остальных, на мой взгляд, у нас это черная полоса. Моменты есть, думаю, что в ближайших матчах начнём их реализовывать. Если бы мы знали, почему так происходит, то каждый игрок что-то бы изменил. На тренировках каждый игрок выкладывается на 100%. Есть какое-то невезение, когда бьём то в штангу, то во вратаря, то рядом», — цитирует Оздоева «Спорт Бизнес Online».

Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится 18 ноября. Начало – в 19:00 мск.