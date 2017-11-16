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Лунёв был выписан из больницы

Футбол

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв был выписан из больницы. Об этом говорится на официальной странице сборной России в «Твиттере».

«Андрея Лунёва выписали из больницы. Андрей, скорее возвращайся в строй!», — говорится в сообщении.

Андрей Лунёв получил травму головы в концовки товарищеского матча между Россией и Испанией – 3:3. Лунёв серьёзно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в стык, ударив ногой в голову голкипера. Лунёву, у которого была кровь, перевязали голову, поле страж ворот российской сборной покинул на электрокаре.

Позже 26-летний вратарь сообщил, что с ним всё в порядке.

Родриго после матча извинился перед Лунёвым в раздевалке сборной России
Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв
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