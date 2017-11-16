«Висла» снова попробует приобрести вратаря Васютина, принадлежащего «Зениту»

«Висла» планирует предпринять ещё одну попытку пригласить вратаря «Зенита» Александра Васютина. Летом в СМИ сообщалось, что поляки тогда хотели приобрести 22-летнего футболиста, но тогда трансфер не состоялся.

«Летом его положение было очень сложным. Он — игрок «Зенита», и тогда он был отдан в аренду финскому «Лахти», где провёл последние несколько месяцев. „Зенит“ — большой клуб, было неизвестно, с кем там можно было об этом поговорить. Теперь есть новый спортивный директор, и, наконец, мы должны пообщаться друг с другом. Тема Васютина сейчас актуальна», — цитирует президента «Вислы» Яцека Крушевского Przeglad Sportowy.

Васютин последние полтора года защищал цвета «Лахти» на правах аренды, а по итогам минувшего сезона в чемпионате Финляндии был признан лучшим вратарём. Воспитанник «Зенита» пропустил лишь 16 голов в 23 матчах, при этом в 10 матчах не позволив соперникам отличиться.

Действующий контракт Васютина с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года.