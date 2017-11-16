Смертин призвал россиян показать радушие и гостеприимство гостям ЧМ-2018

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с расизмом, экс-игрок сборной России Алексей Смертин во время урока «Футбол без дискриминации» в московской школе № 1394 призвал жителей России во время чемпионата мира 2018 года должны показать гостям турнира своё радушие и гостеприимство.

«С футболом связано лучшее время в моей жизни. Это было действительно увлекательно, я ощущал себя счастливым. Хочу пожелать и вам заниматься любимым делом всю сознательную жизнь. Как говорил мне мой отец, люби то, за что бы ты ни взялся, люби неистово и верь в себя. Нужно всегда упорно работать над собой, а страх, леность и отсутствие ответственности вредят на футбольном поле. Нужно стремиться добиться самой верхушки пирамиды.



Футбол — это игра, которая объединяет разные сообщества, нации, даже континенты. Футбол является квинтэссенцией жизни. Это жизнь в миниатюре: перед футболистом поставлена ответственность, задачи, цели, и всё это умещено в 90 минут. И помимо тебя есть ещё команда соперника. От Светланы Журовой я услышал следующую фразу: «Сначала победи себя самого, а потом уже соперника». Так же и футболист должен находиться в прекрасной форме, быть лидером и победить соперника, а для этого он прежде должен превзойти себя.



В силу своей коллективности футбол даёт возможность спрятаться за спину своего партнёра. Очень важно понимать основополагающие принципы футбола, находясь в раздевалке с людьми, которые другого цвета кожи, концессии, другой, в конце концов, режимной диеты, питания. Зная их, ничто не мешает команде быть единым целым, как сжатый кулак, выходить и сражаться за клуб другой страны, за себя самого и за своих болельщиков. Так, например, мне незнание языка абсолютно не мешало. Язык футбола единый, интернациональный. Твоей улыбки, расположенности к игрокам, уважительного отношения, желания добиться хороших результатов — всего этого достаточно.

Сегодняшнее мероприятие — великолепная площадка продолжить ту кропотливую ежедневную работу, которая ведётся для подготовки к ЧМ-2018. Уважение должно присутствовать в данный момент, но и в последующие дни, после турнира. Уважая другого, ты прежде всего уважаешь себя самого. Чемпионат мира имеет высокую значимость, это великолепное, неординарное событие, в котором участвуют 211 федераций. Можете представить, сколько людей приедет посмотреть на нашу страну. И здесь наша задача — показать всё наше радушие, гостеприимство, традиции и культуру. Думаю, мы все будем в хорошем смысле заражены футболом и будем горячо поддерживать нашу сборную на ЧМ-2018», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.