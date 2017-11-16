В городах-организаторах ЧМ-2018 прошёл урок «Футбол без дискриминации»

16 ноября в школах городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 в России прошёл Всероссийский школьный урок «Футбол без дискриминации». Его организаторы: оргкомитет «Россия 2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности.



В Москве в школе № 1394 «На набережной» перед ребятами выступили директор департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия 2018» Милана Верхунова, волонтёры чемпионата мира—2018 и послы ЧМ-2018: офицер РФС по борьбе с расизмом и бывший капитан нашей футбольной сборной Алексей Смертин и певица Зара.

«Сегодня особенный день: 16 ноября — Международный день толерантности. Тема толерантности актуальна, каждый что-то знает или сталкивался с проявлением дискриминации в своей жизни.

Очень часто можно слышать, что футбол — зеркало общества. Но я бы сказала, что футбол — больше проекционный экран, на который транслируется видение картины того, каким общество должно быть. В основном это положительные картины, поскольку мы ожидаем от футбола праздника, он вызывает чувства сопереживания, поддержки. Но иногда в рамках этой игры возникают совершенно другие ощущения. Сам по себе футбол предполагает противостояние, и ментально формируется стереотип «Мы против них», который может сопровождаться какими-то действиями, направленными на создание чувства второсортности, ущербности. В таких случаях футбол может стать площадкой для проявления дискриминационных актов. К сожалению, с подобным мы сталкиваемся часто.

С другой стороны, футбол в силу своей популярности и даже специфики устройства стадионов выступает как некое увеличительное стекло, лупа, под которой все проявления негативного характера становятся особенно заметными.

Футбол — наиболее этнический, религиозный и разнообразный вид спорта, который мы можем найти в современном мире. Это игра, в которой личные способности, таланты и мастерство превалируют над какими-то другими факторами превосходства. Здесь главную роль играет исключительно то, что собой представляет человек. В футбол везде играют по одним и тем же правилам честной игры и взаимного уважения. Они применимы ко всем без исключения. Всё вместе говорит о том, что футбол — это прекрасное поле для того, чтобы люди научились основным принципам толерантности, взаимного уважения и создания среды, свободной от дискриминации», — передаёт слова Верхуновой корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.

Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.