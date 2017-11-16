Павлюченко: Денисов заслуживает вызова в сборную России

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о том, что главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов не вызывает полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«По своей сегодняшней игре он заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между ними пробежала. Возможно у тренера своя обойма тех, на кого он делает ставку, и своё видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер Черчесов и ему решать, кого вызывать», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.