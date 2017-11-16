«Зенит» представит бутсы Ширла и футболку Аршавина на стадионе «Санкт-Петербург»

«Зенит» 19 ноября в преддверии домашнего матча РФПЛ с «Тосно» откроет на «Фан-Променаде» выставку, посвящённую юбилею первого российского чемпионства, завоёванного в 2007 году. В 15:30 мск на третьем этаже трибуны «А» откроется экспозиция, посвящённая завоеванию трофея.

«Каждый желающий сможет погрузиться в атмосферу золотого сезона, увидеть игровую футболку Андрея Аршавина и другие экспонаты, а также сфотографироваться с легендарными бутсами Радека Ширла, в которых он забил золотой гол в Раменском», — сообщает официальный сайт петербургской команды.