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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Линекер примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира—2018

Футбол

Бывший нападающий сборной Англии, ныне футбольный эксперт Гари Линекер примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Mail. Церемония состоится 1 декабря в Москве.

На данный момент известно, что участие в жеребьёвке также примет лучший бомбардир в истории финальных стадий чемпионатов мира немец Мирослав Клозе.

Линекер является третьим бомбардиром сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона) команды Англии, забив 48 мячей. На чемпионатах мира в его активе 10 мячей.

Линекер: без Италии, Чили, Нидерландов. Может, пора расширить ЧМ до 48 команд?
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Гари Линекер ЧМ-2018
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