Бывший нападающий сборной Англии, ныне футбольный эксперт Гари Линекер примет участие в жеребьёвке финальной стадии чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Mail. Церемония состоится 1 декабря в Москве.

На данный момент известно, что участие в жеребьёвке также примет лучший бомбардир в истории финальных стадий чемпионатов мира немец Мирослав Клозе.

Линекер является третьим бомбардиром сборной в истории (после Уэйна Руни и Бобби Чарльтона) команды Англии, забив 48 мячей. На чемпионатах мира в его активе 10 мячей.