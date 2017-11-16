Робиньо: в «Манчестер Сити» англичане ходили на дискотеки чаще, чем бразильцы

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Робиньо, который ныне выступает за «Атлетико Минейро», рассказал, что любил сходить на дискотеку или в ресторан, но английские футболисты делали это чаще.

«Мне понравился Манчестер. Клубы, рестораны, не будем забывать про дискотеки. И да, мне нравились вечеринки. Но вы знаете, англичане чаще ходили на дискотеки, чем бразильцы. Джо Харт всё время отсутствовал. Майк Ричардс, Шон Райт-Филлипс всегда были вне дома. Но стоило выйти бразильцам, нас сразу ловили», — цитирует Робиньо Mirror.

Робиньо играл в Англии с 2008 по 2010 год.