«Спартак» во время зимнего перерыва проведёт сборы в ОАЭ и Испании

Во время зимнего перерыва в чемпионате страны у «Спартака» запланированы три сбора, которые, как и в прошлом году, пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и Испании. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.



Первый сбор состоится с 9 января по 22 января в Дубае. Уже известно, что здесь команда сыграет два контрольных матча, 18 и 22 января.



Второй сбор пройдёт с 25 января по 7 февраля в Марбелье, третий — с 9 по 19 февраля в Эстепоне. Список контрольных поединков во время испанских сборов будет объявлен позднее; пока известна дата только одного из них — 6 февраля.

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