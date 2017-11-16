Смертин: даже представить не могу, насколько грандиозным будет ЧМ-2018 в России

Бывший капитан сборной России по футболу, а ныне посол чемпионата мира—2018 в России Алексей Смертин рассказал о работе с подрастающим поколением и о готовности России к чемпионату мира во время ​​​Всероссийского урока «Футбол без дискриминации» в школе № 1394 «На набережной».



«Я каждую неделю общаюсь с подрастающим поколением, например, в университете МГУ мы организовали лекции по борьбе с дискриминацией. У нас уже есть своя аудитория. Это здорово, потому что нам интересно послушать мнение ребят, оно у них не зашоренное, новоиспечённое. Хочется дискутировать, что-то объяснить, ведь каждый может столкнуться с жестокостью, грубым обращением. Чем интересен футбол, так это тем, что он честен, правилен.

Что касается готовности нашей страны к чемпионату мира, то мы готовы. Ещё этой весной я бы вам ответил с небольшой толикой сомнения, но сейчас его нет. Прошедший Кубок конфедераций был генеральной репетицией, прекрасной возможностью опробовать стадионы. Оргкомитет тоже сработал прекрасно. Мы показали гостеприимство в четырёх городах. Всё было замечательно. И мы пробудили наших болельщиков, тех людей, которые слышали о ЧМ-2018, но подзабыли об этом. Мы им напомнили, подсказали.

Были футбольные скептики, которые сомневались, что после тяжёлых локальных чемпионатов иностранные игроки будут выкладываться на полную. Но когда эти люди увидели уровень футболистов, их самоотдачу, то поняли, что можно ожидать от чемпионата мира в России. Поэтому я искренне говорю, что мы готовы, и с нетерпением жду ЧМ-2018. Даже не могу представить, насколько это будет грандиозное событие. Я видел этот турнир в других странах, но когда ты принимаешь его в своей стране, это совершенно другие эмоции. Например, я смотрел по телевизору ЧМ-1986 года, и он остался у меня в памяти, я хотел стремиться играть всё лучше и лучше. А теперь наше молодое поколение увидит лучших футболистов мира, и это незабываемо. Это и говорит о наследии», — передаёт слова Смертина с урока «Футбол без дискриминации» корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.