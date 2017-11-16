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Защитник «Тоттенхэма» Алдервейрелд выбыл из строя до конца года

Футбол

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд не поможет своей команде в ближайших матчах. Бельгийский футболист выбыл из строя до конца года. Об этом сообщает Sky Sports. Наставник «шпор» Маурисио Почеттино также подтвердил информацию.

Тоби Алдервейрелд угодил в лазарет 2 ноября после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1). Бельгиец был заменён на 24-й минуте, а врачи диагностировали у него повреждение подколенного сухожилия.

Таким образом, Алдервейрелд не сможет помочь «Тоттенхэму» минимум в 10 оставшихся до конца года матчах.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Тоби Алдервейрелд Травмы — футбол
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