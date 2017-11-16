Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный сайт «армейцев».

По итогам голосования среди поклонников красно-синих Акинфеев набрал 42% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий (20%), на третьей строчке — полузащитник Понтус Вернблум (10%).

Акинфеев принял участие в шести встречах ЦСКА на этом отрезке и трижды был признан игроком матча — с «Уфой» (0:0), «Базелем» (0:2) и тульским «Арсеналом» (0:1).

Отметим, что Акинфеев признаётся болельщиками лучшим игроком команды второй месяц кряду.