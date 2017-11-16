Орлов: Лунёв хочет восстановиться к «Спартаку», но ему это делать не надо

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о состоянии вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунёва, который не смог доиграть товарищеский матч Россия — Испания (3:3) из-за травмы головы.



«Я вчера разговаривал с Лунёвым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к „Спартаку“. Но я думаю, что это делать не надо. У „Зенита“ есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв — замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.



Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится 27 ноября.

Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва