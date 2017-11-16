Голкипер «Шапекоэнсе» провёл первую тренировку с мячом после ампутации ноги

Голкипер бразильского «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн провёл первую тренировку с мячом после авиакатастрофы, в результате которой он лишился ноги, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Ранее 25-летний футболист объявил о желании принять участие в Паралимпийских играх.

В ноябре прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ». В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока: Алан Рушел, Нето и Джексон Фольманн.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Шапекоэнсе».