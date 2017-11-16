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Орлов посоветовал Смолову не уезжать из России

Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов похвалил нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Алексея Миранчука за результативные действия в товарищеском матче Россия — Испания (3:3). Первый оформил дубль, а в активе второго — гол и результативная передача. Орлов убеждён, что сильным российским игрокам не стоит спешить уезжать в Европу.

«Смолов необыкновенно проявил себя в матче с Испанией, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции говорил, что Фёдор — форвард очень высокого уровня. Такая оценка из уст наставника испанцев — это очень здорово. Купит ли его какой-то европейский клуб? А зачем? У нас что, задача продать его? Я за то, чтобы все хорошие футболисты оставались здесь. Даже если он сам хочет уехать, у меня другое мнение. Надо оставаться. Вот Слуцкий ушёл из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а сейчас тренирует команду второй английской лиги. Что он там делает? Здесь был бы в Лиге чемпионов. Спортсмены считают Лигу чемпионов главным турниром, и надо проявлять себя там. Разве тот же „Краснодар“ не может дойти до Лиги чемпионов? Уходить сегодня — это очень большой риск, потому что конкуренция в европейских грандах сумасшедшая. У них там каждая команда — это сборная мира. Поэтому я не советовал бы Фёдору уезжать. Все говорят: надо, чтобы он играл за границей, и мы потом будем его приглашать… Не факт, что Смолов вообще там будет играть, потому что в Европе высокая конкуренция, а наши футболисты пока не профессионалы на 100%. Потому они так неровно и играют — в одном матче хорошо, в другом — не очень.

Алексей Миранчук, который себя тоже проявил с испанцами, — это очень способный парень. Вспомните тот пас, когда он замахнулся, а два защитника прыгнули под удар. Наверное, они не знали, что Алексей — левша. И затем такую передачу наш футболист сделал в штрафную. Братья Миранчуки — это будущее российского футбола. Вообще, наше будущее — это Головин, Зобнин и Миранчуки. Вот она средняя линия. Кстати, Кузяеву и Ерохину надо подумать, как с ними биться. А ведь там ещё есть Дзагоев. Пока они им уступают. У нас в сборной будет очень серьёзная конкуренция, но это здорово, что такой кулак подбирается в центре поля. Нам бы ещё парочку защитников — вот где наша ахиллесова пята. А так, я вижу перспективу, и этот матч внушил оптимизм перед чемпионатом мира. Нам важно, чтобы в группу с нами не попала Испания, а со всеми остальными можно играть», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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