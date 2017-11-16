ФНЛ разрешила «Шиннику» сыграть с «Олимпийцем» в Ярославле

Футбольная национальная лига разрешила провести матч 24-го тура первенства ФНЛ «Шинник» — «Олимпиец» на Малой арене «Шинник».

Так отныне по результатам голосования, проводимого Управлением по физической культуры и спорту Ярославля, называется новое запасное поле стадиона «Шинник».

Встреча состоится 18 ноября, начало — в 13:00 мск. Вход на матч бесплатный.

«За время, проведённое вне родных стен, команда соскучились по своим болельщикам и будет рада видеть на трибунах новой арены всех поклонников футбола! Ждём вас на матче! Все на футбол!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Шинника».

Напомним, что в текущем сезоне «Шинник» из-за реконструкции главного стадиона в Ярославле принимал соперников в Костромской области.