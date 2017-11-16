Орлов: Мутко приглашал Ибрагимовича, а вместо Златана пришёл Нойштедтер

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах президента РФС Виталия Мутко о том, что тот на чистом английском языке предлагал звёздному шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу выступить за сборную России на чемпионате мира—2018. В последние годы в российскую сборную стало вызываться несколько натурализованных игроков, включая Романа Нойштедтера, Маринато Гилерме и Марио Фернандеса.



«Мутко правильно сделал, что предложил Ибрагимовичу российское гражданство. Но видите, к нам вместо Златана пришёл Нойштедтер. Но это, конечно, шутка. Разве нам надо идти по этому пути? Ну что вы. Какой российский уровень есть, такой есть. Нужно, чтобы этот уровень стал высоким. Нужна государственная программа — это в руках у Мутко, нашего вице-премьера. Наконец-то надо обратить внимание на юношеский, детский футбол, надо их развивать, а он не развивается, стоит на месте», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Видео интервью Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».