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Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Ахматом»

Футбол

Резидент юмористического шоу Comedy Club Сергей «Сергеич» Кутергин пригласил болельщиков «Динамо» на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Футбол надо смотреть на стадионе. Так что не будь диванным болельщиком. Собирайся и приезжай на „Арену Химки“. Там круто. После моих анонсов „Динамо“ не проигрывает, поэтому едем в Химки на матч с „Ахматом“. Нам очень нужны три очка», — заявил Сергеич в видеоролике, опубликованном на официальном канале «Динамо» в YouTube.

Матч «Динамо» — «Ахмат» состоится 18 ноября, начало — в 14:00 мск.

Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Амкаром»
Источник: Официальный канал ФК "Динамо" в YouTube Сообщить об ошибке
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