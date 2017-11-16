Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Ахматом»

Резидент юмористического шоу Comedy Club Сергей «Сергеич» Кутергин пригласил болельщиков «Динамо» на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Футбол надо смотреть на стадионе. Так что не будь диванным болельщиком. Собирайся и приезжай на „Арену Химки“. Там круто. После моих анонсов „Динамо“ не проигрывает, поэтому едем в Химки на матч с „Ахматом“. Нам очень нужны три очка», — заявил Сергеич в видеоролике, опубликованном на официальном канале «Динамо» в YouTube.

Матч «Динамо» — «Ахмат» состоится 18 ноября, начало — в 14:00 мск.