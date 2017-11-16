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В назначении арбитра на матч «Арсенал» — «Рубин» произошло изменение

Футбол

В назначениях судей и инспекторов на матчи 17-го тура российской Премьер-Лиги произошли изменения, сообщает официальный сайт РФС.

По причине травмы главным арбитром матча между тульским «Арсеналом» и «Рубином» вместо Алексея Николаева назначен Владимир Сельдяков из Балашихи. Резервным арбитром матча «Динамо» — «Ахмат» будет Николай Волошин из Смоленска.

Оба матча состоятся 18 ноября. Игра «Динамо» — «Ахмат» начнётся в 14:00 по московскому времени, а встреча между «Арсеналом» и «Рубином» — в 19:00.

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула Ахмат ФК Динамо Москва ФК Рубин Алексей Николаев РФС Футбольное судейство
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