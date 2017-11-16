Венгер не считает «Арсенал» аутсайдером дерби с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не считает, что «канониры» являются аутсайдерами матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

Дерби Северного Лондона состоится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 18 ноября, начало — в 15:30 мск.

«Нет, вовсе нет. „Тоттенхэм“ — хорошая команда, но у нас есть класс, чтобы выиграть эту игру, и мы хотим это показать. Единственный способ дать ответ — на футбольном поле. У нас нет страха, и мы сосредоточены на том, чтобы не дать сопернику показать его сильные стороны и продемонстрировать наши.

Это хорошая возможность показать, что мы сильнейшие", — приводит слова французского специалиста The Telegraph.