«Динамо» — «Ахмат»: Мохаммади и Гиголаев матч пропустят, Иванов может сыграть

«Ахмат» завершает подготовку к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоится на «Арене Химки» 18 ноября.

Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, исполняющий обязанности главного тренера Михаил Галактионов рассчитывает на всех футболистов, кроме защитников Милада Мохаммади и Роланда Гиголаева. Они занимаются по отдельной программе и останутся в Грозном, где продолжат работу под контролем тренера по физподготовке.

Все футболисты сборных вернулись в расположение клуба и принимают участие в занятиях, как и полузащитник Олег Иванов, долгое время находившийся на лечении.