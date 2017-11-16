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«Динамо» — «Ахмат»: Мохаммади и Гиголаев матч пропустят, Иванов может сыграть

Футбол

«Ахмат» завершает подготовку к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоится на «Арене Химки» 18 ноября.

Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, исполняющий обязанности главного тренера Михаил Галактионов рассчитывает на всех футболистов, кроме защитников Милада Мохаммади и Роланда Гиголаева. Они занимаются по отдельной программе и останутся в Грозном, где продолжат работу под контролем тренера по физподготовке.

Все футболисты сборных вернулись в расположение клуба и принимают участие в занятиях, как и полузащитник Олег Иванов, долгое время находившийся на лечении.

«Ахмат» отправит О. Иванова на дополнительное обследование в Германию
Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Динамо Москва Милад Мохаммади Олег Иванов Роланд Гиголаев Травмы — футбол
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