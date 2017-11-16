Собянин: необходимо сделать выводы в связи с задержками на выходе из «Лужников»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с проблемой выхода со стадиона «Лужники» после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1). Эта игра стала первой на этой арене после реконструкции, которая велась с 2013 года. Многие болельщики в социальных сетях жаловались на организацию выхода со стадиона и прохода до метро.

«Всё прошло достаточно хорошо. Тем не менее были проблемы, связанные с выходом со стадиона. Сам он сделан так, что его можно покинуть за 7-10 минут. Но если всех выпустить за 10 минут, неминуемо создастся давка у метро и МЦК. В ситуации, когда проходил этот матч, зрители находились там до последних минут. И потом все сразу стали выходить.

Во-вторых, сам матч проходил необычно рано. В это время движение достаточно плотное. И когда люди выходили, попадали в заполненные вагоны. В результате сам выход затянулся неприемлемо долго. Усугубило дело и то, что была холодная похода. Организаторам необходимо сделать выводы», — приводит слова Собянина ТВЦ.