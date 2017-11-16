Моуринью раскритиковал сборную Англию за участие Джонса в матче с Германией

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недовольным тем, что не совсем здоровый защитник команды Фил Джонс отправился в сборную Англии и принял участие в товарищеском матче с Германией (0:0).

Джонс отправился в расположение национальной команды с повреждение бедра. Тем не менее, он принял участие в матче с Германией и получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить следующий матч «МЮ» с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 18 ноября.

«Не думаю, что это правильно, когда футболист с проблемами играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трёх недель. Он пропускал матчи за клуб, а сыграл только в важной игре с «Челси», появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся оттуда с травмой.

Есть некоторые клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или небольшой простуды. Футболисты из таких клубов спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных. А есть клубы, главные тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в национальные команды. Такие менеджеры иногда за это платят. Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс», — цитирует Моуринью Mirror.