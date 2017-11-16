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РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед М'Вила

Футбол

Российский футбольный союз (РФС) снял запрет в виде регистрации новых футболистов с московского «Динамо», который был наложен в связи с задолженностью клуба перед полузащитником Янном М'Вила, ныне выступающим в «Рубине», сообщает пресс-служба организации.

Запрет на регистрацию новых футболистов был применён к «Динамо» в качестве обеспечительной меры. При этом отмечается, что, несмотря на снятие запрета на регистрацию новичков, обеспечительная мера была заменена на альтернативную. Однако что подразумевается под альтернативной мерой, не уточняется.

М'Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. Полузащитник подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено палатой по разрешению споров РФС в октябре 2016 года.

Дело М'Вила и «Динамо» будет рассмотрено 22 ноября
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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